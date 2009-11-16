В Украине производство колбас снизилось

Производство колбасных изделий в Украине по итогам января-ноября т.г. составило 217 тыс. тонн, что на 20,2% ниже показателя за аналогичный период 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. производство колбас составило 21,8 тыс. тонн, что на 2,3% меньше сентября 2009 г. и на 22,1% меньше октября 2008 г.

Справка УНИАН. В Украине производство колбас в 2008 году выросло на 0,7% – до 322 тыс. тонн, по сравнению с 2007 годом.