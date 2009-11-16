В Украине производство сигарет снизилось

В Украине производство сигарет, содержащих табак или смесь табака с заменителями табака, по итогам января-октября 2009 г. составило 95,3 млрд. штук, что на 13,6% меньше аналогичного показателя 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в октябре 2009 г. производство сигарет составило 10 млрд. штук, что на 2,2% меньше, чем в сентябре 2009 г., и на 12,7% меньше, чем в октябре 2008 г.