В Херсонской обл. производство молочной продукции выросло

В Херсонской области производство молочной продукции в январе-октябре 2009 года увеличилось на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, в частности, производство жидкого обработанного молока выросло на 13,5% – до 7,145 тыс. тонн, свежих неферментированных сиров и кисломолочных сиров – на 33,3%, до 196 тонн, кисломолочных продуктов – на 56,7%, до 24,8 тыс. тонн. Сокращение производства произошло только в сегменте жирных сыров – на 5,7%, до 14,463 тыс. тонн.

Всего в области за отчетный период всеми категориями хозяйств произведено 283,6 тыс. тонн молока, что на 0,7% больше, чем за 10 месяцев 2008 года.