В Украине производство соков и нектаров сократилось

В Украине производство фруктовых, овощных соков и нектаров по итогам января-октября 2009 года составило 605 тыс. тонн, что на 28,8% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. производство соков и нектаров в Украине составило 61,4 тыс. тонн, что на 2,2% меньше, чем в сентябре этого года, и на 23,2% меньше, чем в октябре 2008 года.