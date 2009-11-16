Украина снизила производство спредов

Украина по итогам января-октября 2009 года произвела 58 тыс. тонн спредов и жировых смесей, что на 13,1% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В октябре производство спредов составило 7,2 тыс. тонн, что на 12,3% выше показателя за сентябрь 2009 г. и на 4,8% меньше показателя за октябрь 2008 г.

Справка УНИАН. Украина в 2008 году произвела 79,7 тыс. тонн спредов и жировых смесей, что на 3,5% меньше, чем в 2007 году. В 2007 году было произведено 93,2 тыс. тонн спредов и жировых смесей, что на 15,5% больше 2006 года.