В Украине производство сыров сократилось

В Украине производство свежих неферментированных и кисломолочных сыров по итогам января-октября 2009 года составило 70,5 тыс. тонн, что на 9,2% меньше, чем за аналогичный период 2008 год.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. производство свежих неферментированных и кисломолочных сыров составило 7,5 тыс. тонн, что на 4,1% больше, чем в сентябре этого года, и на 4,8% меньше, чем в октябре 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в Украине производство свежих неферментированных и кисломолочных сыров по итогам 2008 года составило 92,1 тыс. тонн, что на 0,6% меньше, чем в 2007 году.

В 2007 году производство свежих неферментированных и кисломолочных сыров выросло на 0,7% – до 93,1 тыс. тонн, в 2006 году – на 10,9%, до 92 тыс. тонн.