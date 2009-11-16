Производство сливочного масла в Украине сократилось

В Украине в январе-октябре 2009 года произведено 66,4 тыс. тонн сливочного масла, что на 14% меньше, чем в январе-октябре 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В октябре производство сливочного масла составило 5,9 тыс. тонн, что на 16,5% меньше показателя за сентябрь 2009 г. и на 2,7% больше показателя за октябрь 2008 г.

Справка УНИАН. В 2008 году в Украине было произведено 84,6 тыс. тонн сливочного масла, что на 15,4% меньше, чем в 2007 году. В 2006 году производство сливочного масла составило 102 тыс. тонн – на 13,3% меньше, чем в 2005 году.