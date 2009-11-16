В Украине производство подсолнечного масла выросло

В Украине в январе-октябре 2009 года произведено 2 млн. 166 тыс. тонн подсолнечного нерафинированного масла, что на 57,4% больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. было произведено 274 тыс. тонн масла, что на 94,4% больше показателя за сентябрь 2009 года и на 36,3% больше показателя за октябрь 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2008 году производство подсолнечного масла сократилось на 16,4% – до 1,8 млн. тонн, в 2007 году – выросло на 7,3%, до 2,121 млн. тонн.

Емкость украинского рынка подсолнечного масла специалисты оценивают в 500-600 тыс. тонн в год.