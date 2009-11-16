В Украине производство жирных сыров снизилось

В Украине производство жирных сыров в январе-октябре 2009 года составило 202 тыс. тонн, что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. производство жирных сыров составило 18 тыс. тонн, что на 10,8% меньше показателя за сентябрь 2009 года и на 18,1% меньше показателя за октябрь 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году производство жирных сыров в Украине составило 248 тыс. тонн, что на 1,4% больше, чем в 2007 году. В 2007 году производство жирных сыров выросло по сравнению с 2006 годом на 13,1% – до 244 тыс. тонн.

По оценкам экспертов, в Украине емкость внутреннего рынка сыров составляет 90-115 тыс. тонн в физическом выражении.