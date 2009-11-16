Производство безалкогольных напитков снизилось
18:54, 16 ноября 2009Агро
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За 10 месяцев на 14,4%
В Украине за январь-октябрь 2009 года произведено 131 млн. дал безалкогольных напитков, что на 14,4% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, в октябре т.г. производство безалкогольных напитков составило 7,3 млн. дал, что на 12,9% меньше показателя за сентябрь 2009 года и на 15,4% меньше показателя за октябрь 2008 года.
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