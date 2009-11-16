Производство безалкогольных напитков снизилось

В Украине за январь-октябрь 2009 года произведено 131 млн. дал безалкогольных напитков, что на 14,4% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. производство безалкогольных напитков составило 7,3 млн. дал, что на 12,9% меньше показателя за сентябрь 2009 года и на 15,4% меньше показателя за октябрь 2008 года.