В Украине выросло производство водки

В Украине производство водки и крепких спиртных напитков в январе-октябре 2009 года составило 34,7 млн. дал, что на 7,5% больше показателя за январь-октябрь 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре 2009 г. производство водки и крепких спиртных напитков составило 3,8 млн. дал, что на 32,8% больше показателя сентября 2009 г. и на 20% меньше показателя октября 2008 г.