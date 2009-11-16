Производство ликеров и настоек упало почти вдвое

В Украине производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек, водок и других спиртных напитков в январе-октябре 2009 года составило 10,4 млн. дал, что на 43,7% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. производство этих напитков составило 0,8 млн. дал, что на 3,6% меньше, чем в сентябре 2009 года, и на 12,8% меньше, чем в октябре 2008 года.