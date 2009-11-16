"Крымский Титан" остановил производство аммофоса

ЗАО "Крымский титан" 9 ноября остановил производство аммофоса из-за снижения спроса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сегодня пресс-секретарь акционера компании OstChem Ukraine Алексей ФЕДОРОВ.

По его словам, причиной остановки производства аммофоса являются два фактора: перенасыщение внутреннего рынка этим удобрением, а также отсутствие обещанных правительством денег для компенсации аграриям затрат на закупку сложных фосфорсодержащих удобрений.

«Один их этих факторов объективный, второй – субъективный. Рынок аммофоса очень насыщен, нет покупателей, сезон закончился. Кроме того, рынок заполнен иностранной продукцией. Поэтому “Крымский Титан” остановил производство до улучшения спроса. Второй фактор - обещанные правительством 102 млн. грн. для компенсации аграриям на закупку сложных фосфорсодержащих удобрений, которые так и не были выделены”, – сказал. А.ФЕДОРОВ.

Справка УНИАН. ЗАО «Крымский Титан» - современное высокотехнологичное предприятие, выпускающее диоксид титана, минеральные удобрения, красный железоокисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос, жидкое стекло.

ЗАО «Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

В состав ЗАО «Крымский Титан» помимо головного предприятия входят два филиала – «Иршанский горно-обогатительный комбинат» и «Вольногорский горно-металлургический комбинат», специализирующиеся на развитии горного, добывающего, обогатительного и металлургического производств.

Контрольным пакетом в ЗАО «Крымский Титан» владеет государство.

50% - 1 акция ЗАО «Крымский Титан» принадлежит OstChem Germany GmbH (Германия), дочерней компании OstChem Holding AG.

90% акций OstChem Holding AG принадлежит Group DF.

Основные производители аммофоса в Украине: ЗАО "Крымский титан", ОАО "Сумыхимпром" и ЗАО "Днепровский завод минеральных удобрений".