Производство коньяка и бренди упало

В Украине производство коньяка и бренди в январе-октябре 2009 года составило 2,3 млн. дал, что на 19% ниже показателя за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре производство коньяка и бренди составило 0,4 млн. дал, что на 40,5% выше показателя сентября 2009 г. и на 0,4% ниже показателя октября 2008 г.