Производство пива сократилось

В Украине производство солодового пива, включая безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее 0,5%, в январе-октябре 2009 года составило 262 млн. дал, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный показатель 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. произведено 20,6 млн. дал пива, что на 1,7% больше, чем в сентябре 2009 года, и на 1,4% меньше, чем в октябре 2008 года.