В Украине снизилось производство минеральной воды

В Украине в январе-октябре 2009 года снизились объемы производства натуральной минеральной воды.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за 10 месяцев в стране произведено 86,1 млн. дал газированной минеральной воды, что на 16,9% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. При этом в октябре т.г. производство газированной минеральной воды составило 5 млн. дал, что на 5,3% меньше показателя за сентябрь 2009 года и на 11,5% больше показателя за октябрь 2008 года.

Производство негазированной минеральной воды за 10 месяцев 2009 года составило 19,6 млн. дал, что на 23,5% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. В октябре т.г. произведено 1,6 млн. дал негазированной воды, что на 6,7% меньше показателя за сентябрь 2009 года и на 22,3% меньше показателя за октябрь 2008 года.