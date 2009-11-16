Производство сахара в Украине выросло

В Украине в январе-октябре 2009 году производство сахара-песка, полученного из свекловичного сахара-сырца, выросло на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 817 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в октябре т.г. произведено 656 тыс. тонн сахара, что в 4,3 раза больше показателя за сентябрь 2009 года и на 4,7% меньше показателя за октябрь 2008 года.

Согласно официальным данным, за указанный период переработка тростникового сахара-сырца в Украине не осуществлялась.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2008 году производство сахара-песка, полученного из свекловичного сахара-сырца, снизилось на 15,8% – до 1 млн. 572 тыс. тонн.