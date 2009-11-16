В Украине производство шоколада сократилось

В Украине в январе-октябре 2009 года производство шоколада и продуктов, содержащих какао, сократилось на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составило 255 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, при этом производство кондитерских изделий из сахара, включая белый шоколад, за отчетный период увеличилось на 5,7% по сравнению с январем-октябрем 2008 года – до 221 тыс. тонн.

В октябре т.г. производство шоколада с содержанием какао составило 36,4 тыс. тонн, что на 3,5% больше, чем в сентябре 2009 года, и на 5,1% меньше, чем в октябре 2008 года.

Производство кондитерских изделий в октябре т.г. составило 25,1 тыс. тонн, что на 11,6% больше, чем в сентябре 2009 года, и на 11% больше, чем в октябре 2008 года.

Как сообщал УНИАН, производство шоколада в Украине в 2007 году выросло на 8,8% – до 327 тыс. тонн, кондитерских изделий – на 6,1%, до 253 тыс. тонн.

В 2008 году производство шоколада в Украине увеличилось на 5,3% – до 345 тыс. тонн, кондитерских изделий – сократилось на 2%, до 249 тыс. тонн.