В Украине в январе-октябре 2009 года производство кисломолочных продуктов сократилось на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 418 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. производство кисломолочных продуктов составило 38 тыс. тонн, что на 3,1% меньше, чем в сентябре 2009 года, и на 3,4% меньше, чем в октябре 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2006 году производство кисломолочных продуктов увеличилось на 4,7% – до 517 тыс. тонн, в 2007 году – на 2,5%, до 533 тыс. тонн, а в 2008 году – сократилось на 0,6%, до 529 тыс. тонн.