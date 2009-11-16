В Донецкой обл. завершается уборка поздних зерновых

На сельхозпредприятиях Донецкой области завершается уборка поздних зерновых культур и подсолнечника.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

Согласно сообщению, площадь зерновых, которая подлежит уборке, по всем категориям хозяйств составляет 715,0 тыс. га. По состоянию на 13 ноября текущего года зерновые убраны на площади 706,6 тыс. га, ( 98,8% к прогнозу), намолочено 1815,1 тыс. тонн зерна при урожайности – 25,7 ц/га.

Площадь подсолнечника, которая подлежит уборке, – 431,8 тыс. га, всего подсолнечник убран на площади 429,8 тыс. га (99,5% к прогнозу), намолочено 699,2 тыс. тонн при урожайности 16,3 ц/га.

Что касается кукурузы, то площадь, которая подлежит уборке, составляет 69,9 тыс. га, уже культура убрана на площади 64,9 тыс. га (92,7% к прогнозу), намолочено 169,1 тыс. тонн при урожайности 26,1 ц/га.