В Донецкой области на агропредприятиях вырос долг по зарплате

В Донецкой области на сельскохозяйственных предприятиях задолженность по выплате заработной платы за прошедший месяц выросла на 3,7% и достигла 11,1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, задолженность по выплате заработной платы по всем сельхозпредприятиям (экономически активным; предприятиям, приостановившим свою деятельность и предприятиям-банкротам по состоянию на 01.10.2009 г.), согласно статистическим данным, по сравнению с прошлым месяцем увеличилась на 0,4 млн. грн., и составляет 11,1 млн. грн.

В Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации уточнили, что, в том числе (по состоянию на 12 ноября) 12 сельскохозяйственных экономически активных предприятий имеют задолженность в размере 2,2 млн. грн., среди них – 9 филиалов Агрофирмы «Шахтер» Арендного предприятия «Шахта им. О.Ф.Засядько» – 1,3 млн. грн.(68,9 %).