Донецкая область обеспечена минудобрениями на 72%

В сельскохозяйственных предприятиях Донецкой области на 11 ноября 2009 г. имелось в наличии 9 тыс. 742 тонны минеральных удобрений (с учетом остатков), что составляет 72% от необходимого.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития.

Согласно сообщению, в хозяйствах региона имеется, в том числе, азотных минеральных удобрений – 3944 тонн (61% к плану), фосфорных – 3934 тонн (66%) и калийных – 1864 тонн (161%).

В пресс-службе отметили, что в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации осуществляется ежедневный мониторинг цен на рынке минеральных удобрений. Цена на аммиачную селитру, сформированная основными региональными поставщиками минеральных удобрений, по состоянию на 6 ноября текущего года, составляет: на ОАО «Концерн Стирол» - 2100 грн./т, на ООО «Деметра – плюс» – 1850 грн./т и на ЗАО «Северодонецкое объединение Азот»:– 1752 грн./т.