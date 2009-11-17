В Казахстане на ЕТС введены поставочные фьючерсы на пшеницу

Согласно решению Правления АО "Товарная биржа "ЕТС", с 16 ноября 2009 г. введены новые поставочные фьючерсы на пшеницу 3 и 4 класса с исполнением в феврале 2010 года. Об этом сообщила пресс-служба биржи, сообщает АПК-Информ.

Новые фьючерсы введены со следующими параметрами: расчетная цена за 1 тонну пшеницы 3 класса составляет 14170 тенге, пшеницы 4 класса — 12430 тенге.