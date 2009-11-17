Производство продукции животноводства в Украине увеличилось

За январь-октябрь т.г. общий объем производства продукции животноводства в Украине по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. увеличился на 3,2%, в т.ч. в аграрных предприятиях - на 9,4%, в хозяйствах населения - уменьшился на 0,8%. Об этом 16 ноября сообщил Госкомстат.

В хозяйствах населения на начало ноября содержалось 69,1% от общей численности крупного рогатого скота, в т.ч. коров - 78,3%, свиней - 55,6%, овец и коз - 83,6%, птицы всех видов - 53,4%.

В аграрных предприятиях (кроме малых) общий объем выращивания скота и птицы за январь-октябрь 2009 г. на 10,7% (на 120 тыс. тонн) превысил показатель за аналогичный период 2008 г., в т.ч. птицы - на 13,3%, свиней - на 12,3%; выращивание крупного рогатого скота уменьшилось на 2,7%.

Отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации животных на убой составляло 109,2% (в прошлом году 103,6%).