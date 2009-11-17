В Аргентине доходы от экспорта зерновых увеличатся

Согласно прогнозам экспертов Зерновой биржи Rosario, доходы от экспортных поставок зерновых из Аргентины в 2010 г. составят около $20 млрд., что на $3 млрд. превысит аналогичный показатель текущего сезона, однако на $8 млрд. уступает стоимости экспорта в 2008 г., сообщает АПК-Информ.

Отметим, что данное восстановление является хорошей новостью для местных сельхозпроизводителей, значительный ущерб которым в минувшем сезоне нанесла засуха, уничтожившая около трети посевов. Кроме того, благодаря пошлинам на экспорт правительство Аргентины также соберет около $6,3 млрд. в бюджет.

Добавим, что урожай зерновых в Аргентине в 2009/10 МГ оценивается на уровне 77 млн. тонн, что превышает показатель сезона-2008/09 (63 млн. тонн), однако отстает от 96 млн. тонн, собранных в 2007/08 МГ.