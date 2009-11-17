Производство яиц в Украине выросло

Производство яиц в Украине во всех категориях хозяйств в январе-октябре 2009 года выросло на 5,1% по сравнению с аналогичным показателем 2008 года - до 13 млрд. 463,4 млн. штук.

Такие данные УНИАН предоставили в Государственном комитете статистики Украины.

Как отмечают в Госкомстате, производство яиц в сельскохозяйственных предприятиях выросло на 7,8% - до 7 млрд. 464,2 млн. штук, в хозяйствах населения - на 2% - до 5 млрд. 999,2 млн. штук. Доля населения в производстве яиц составила 44,6% против 45,9% в 2008 г.