В Украине поголовье птицы выросло

В Украине на 1 ноября т.г. поголовье птицы во всех категориях хозяйств выросло на 4,3%, по сравнению с аналогичным показателем 2008 года, – до 208 млн. 965 тыс. голов.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Сообщается, что в сельскохозяйственных предприятиях поголовье птицы выросло на 6,4% или на 5 млн. 849 тыс. голов – до 97,4 млн. голов. В хозяйствах населения поголовье выросло на 2,6% или на 2 млн. 855 тыс. голов – до 111 млн. 565 тыс. голов.

Отмечается, что в хозяйствах населения на 1 ноября содержалось 53,4% всей птица (в 2008 г. – 54,4%).