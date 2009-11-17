Запасы зерна в Украине к 1 ноября были на 9% меньше прошлогодних

По данным Госкомстата, на 1 ноября 2009 г. в сельскохозяйственных предприятиях Украины (кроме малых) и предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых культур, в наличии имелось 22,4 млн. тонн зерна (на 9% меньше по сравнению с 1 ноября 2008 г.), в т.ч. 11,1 млн. тонн пшеницы, 5,3 млн. тонн ячменя, 3,6 млн. тонн кукурузы, 0,8 млн. тонн ржи. Об этом сообщил 16 ноября Государственный комитет статистики Украины.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 11,9 млн. тонн зерна (на 14% меньше прошлогодних показателей), в том числе 5,5 млн. тонн пшеницы, ячменя - 3 млн. тонн, кукурузы – 1,7 млн. тонн, ржи - 0,4 млн. тонн. На предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерна, имелось в наличии 10,5 млн. тонн зерна (на 2% меньше, чем на 1 ноября 2008 г.), в т.ч. 7,4 млн. тонн (на 2% больше) - на предприятиях, занимающихся хранением зерна.

Согласно данным Госкомстата, запасы семян подсолнечника к 1 ноября т.г. составили 4,9 млн. тонн, из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 2 млн. тонн, а предприятиях, занимающихся хранением и переработкой, - 2 млн. тонн этой продукции.