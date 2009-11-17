В Украине производство молока снизилось

В Украине в январе-октябре текущего года производство молока во всех категориях хозяйств снизилось на 1,2% – до 10 млн. 162,9 тыс. тонн.

Такие данные УНИАН предоставили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно предоставленной информации, объемы производства молока в сельскохозяйственных предприятиях выросли на 7,1% – до 1 млн. 945,1 тыс. тонн, в хозяйствах населения – снизились на 3% - до 8 млн. 217,8 тыс. тонн.

Доля населения в производстве молока составляет 80,9% против 82,3% в 2008 году.