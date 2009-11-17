В Украине производство мяса снизилось

В Украине реализация скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств в январе-октябре текущего года снизилась на 0,7% – до 2 млн. 121,9 тыс. тонн.

Такие данные УНИАН предоставили в Государственном комитете статистики Украины.

Отмечается, что производство мяса в сельскохозяйственных предприятиях выросло на 4,9% - до 1 млн. 140,5 тыс. тонн, а в хозяйствах населения снизилось на 6,4% – до 981,4 тыс. тонн.

Доля населения в производстве мяса составила 46,3% против 49,1% в 2008 г.