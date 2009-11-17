В Украине поголовье овец и коз увеличилось

В Украине по состоянию на 1 ноября поголовье овец и коз во всех категориях хозяйств выросло на 4,4%, или на 82,3 тыс. голов, по сравнению с показателем на 1 ноября 2008 г., - до 1 млн. 941,4 тыс. голов.

Такие данные УНИАН предоставили в Государственном комитете статистики Украины.

В сельскохозяйственных предприятиях поголовье коз и овец выросло на 2,9%, или на 9,1 тыс. голов, – до 317,9 тыс. голов, в хозяйствах населения поголовье выросло на 4,7%, или на 73,2 тыс. голов, – до 1 млн. 623,5 тыс. голов.

Согласно сообщению, в хозяйствах населения на 1 ноября т.г. содержалось 83,6% всех овец и коз (в 2008 г. – 83,4%).