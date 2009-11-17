В Крыму реализация сельхозпродукции на рынках уменьшилась

В Автономной Республике Крым за 10 месяцев текущего года объём реализации сельскохозяйственных продуктов на рынках снизилсяна 7,9%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ,при этом цены выросли на 16,6%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, с начала текущего года в Крыму продукты животноводства подорожали на 19,3%, при этом объем их продаж вырос на 9,9%. Объем продаж продукции растениеводства уменьшился на 18% при росте цен на 8%.

Как сообщал УНИАН, объём реализации сельскохозяйственных продуктов на рынках Крыма в октябре т.г. снизился, по сравнению с сентябрем, на 7%, при этом цены остались на уровне сентября 2009 г. За январь-сентябрь т.г. на рынках Крыма реализация сельхозпродукции уменьшилась на 8,9% при росте цен на 17,5%.