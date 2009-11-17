В Украине поголовье КРС сократилось

В Украине на 1 ноября т.г. поголовье крупного рогатого скота (КРС) во всех категориях хозяйств сократилось на 3,6% или на 200,8 тыс. голов, по сравнению с 1 ноября 2008 г., - до 5 млн. 398,9 тыс. голов.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Отмечается, что поголовье коров во всех категориях хозяйств на указанную дату сократилось на 5,5% или на 165,4 тыс. голов против аналогичного прошлогоднего показателя - до 2 млн. 827,3 тыс. голов.

Сообщается, что в сельскохозяйственных предприятиях поголовье крупного рогатого скота снизилось на 6,1% или на 108 тыс. голов – до 1 млн. 667,7 тыс. голов, при этом поголовье коров снизилось на 4,9% или на 31,9 тыс. голов – до 613,1 тыс. голов. В хозяйствах населения поголовье крупного рогатого скота снизилось на 2,4% или на 92,8 тыс. голов – до 3 млн. 731,2 тыс. голов, при этом поголовье коров снизилось на 5,7% или на 133,5 тыс. голов – до 2 млн. 214,2 тыс. голов.

Отмечается, что в хозяйствах населения на 1 ноября т.г. содержалось 69,1% общей численности крупного рогатого скота (в 2008г. – 68,3%), в том числе коров 78,3% (78,4%).