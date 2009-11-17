«Бисквит-Шоколад» начал изготовление новогодних подарков

Корпорация «Бисквит-Шоколад», один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции, приступила к массовому изготовлению новогодних подарков для внутреннего рынка. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что в этом году компания намерена выпустить примерно четверть миллиона подарков общим весом около 120 тонн, что соответствует показателям прошлого года, когда было продано 120,6 тонн праздничных наборов.

Отмечается, что предприятия корпорации уже заключили ряд договоров с профсоюзными организациями Харькова и Харьковской области об оптовых поставках подарков.

Ассортимент новогодних наборов насчитывает 17 наименований весом от 270 г до 1,43 кг. В новогодние подарки традиционно входят шоколадные конфеты, пралиновые и помадные конфеты с разными начинками, шоколад и шоколадные сэндвичи, карамель, ирис, конфеты на основе нуги и на вафельной основе.

Напомним, в этом году компания намерена увеличить продажи подарков на внешние рынки, в частности, в США, Германию, Израиль, Казахстан, страны Прибалтики и др.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» - один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции. Корпорация основана в 2004 году в составе АОЗТ «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика», ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка».

Под брендом «Бисквит-Шоколад» выпускается больше 20-ти групп кондитерских изделий.

Чистый доход корпорации по итогам 2008 года составил почти 590 млн. грн., чистая прибыль – 34,5 млн. грн., объем производства в натуральном выражении - 57,4 тыс. тонн кондитерских изделий. Поставляет кондитерские изделия более чем в 20 стран мира, удельный вес экспорта по итогам прошлого года - около 30%.