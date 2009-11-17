Посевы зерновых под урожай 2010 г сохранятся на уровне 2009 г

Посевы зерновых под урожай 2010 г., согласно прогнозным данным регионов, ожидаются на уровне 15,9 млн. га, что соответствует показателям т.г., сообщил министр аграрной политики Юрий Мельник, сообщает АПК-Информ.

"По прогнозным данным областей на 12 октября, культуры зернового клина разместят на 15,9 млн. га, из них озимые – на 8,1 млн. га, яровые – на 7,8 млн. га, что отвечает уровню нынешнего года и научно обоснованным рекомендациям", - сказал он.

По словам министра, аграрии намерены увеличить посевные площади под кукурузой, горохом, а также под такими техническими культурами, как соя и лен, за счет сокращения площадей под подсолнечником.

Что касается рентабельности сельхозкультур, Ю.Мельник считает, что и в дальнейшем она будет наивысшей на экспортно-ориентированные культуры, в частности, рапс, сою, подсолнечник, кукурузу и пшеницу.

Как сообщалось, Украина под урожай 2009 г. засеяла зерновыми почти 15,9 млн га, что на 1,6% больше, чем в 2008 г.