Посевы зерновых под урожай 2010 г сохранятся на уровне 2009 г
И составят почти 16 млн. га
Посевы зерновых под урожай 2010 г., согласно прогнозным данным регионов, ожидаются на уровне 15,9 млн. га, что соответствует показателям т.г., сообщил министр аграрной политики Юрий Мельник, сообщает АПК-Информ.
"По прогнозным данным областей на 12 октября, культуры зернового клина разместят на 15,9 млн. га, из них озимые – на 8,1 млн. га, яровые – на 7,8 млн. га, что отвечает уровню нынешнего года и научно обоснованным рекомендациям", - сказал он.
По словам министра, аграрии намерены увеличить посевные площади под кукурузой, горохом, а также под такими техническими культурами, как соя и лен, за счет сокращения площадей под подсолнечником.
Что касается рентабельности сельхозкультур, Ю.Мельник считает, что и в дальнейшем она будет наивысшей на экспортно-ориентированные культуры, в частности, рапс, сою, подсолнечник, кукурузу и пшеницу.
Как сообщалось, Украина под урожай 2009 г. засеяла зерновыми почти 15,9 млн га, что на 1,6% больше, чем в 2008 г.