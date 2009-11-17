Всемирный саммит FAO выработал "пять римских принципов"

Всемирный саммит FAO, проходящий в итальянской столице, выработал "пять римских принципов" по обеспечению продовольственной безопасности и устойчивого развития. Они перечислены в итоговой декларации делегатов форума из более 60 стран, сообщает АПК-Информ.

"Так называемые "пять римских принципов" предусматривают применение всех необходимых мер на национальном, региональном и глобальном уровнях со стороны государств и правительств с целью значительного сокращения числа голодающих на планете", - говорится в документе.

Среди этих "принципов" - выделение адекватных инвестиций на программы развития сельской местности, координация действий на международном уровне и эффективное управление ресурсами, принятие программ на среднюю и долгосрочную перспективы для искоренения бедности, борьба с климатическими изменениями. Декларация предусматривает укрепление сотрудничества между различными институтами, которые занимаются проблемами продовольственной безопасности.

Глава российской делегации на саммите, министр сельского хозяйства Елена Скрынник в беседе с журналистами выразила удовлетворение итоговым документом, где, по ее словам, учтены "все предложения России".