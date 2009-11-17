Как в КНР стабилизировали цены на зерно в период кризиса

Продовольственный кризис, произошедший буквально накануне мирового финансового кризиса, вызвал небывалый рост цен на продовольствие, которые по прошествии времени все равно остаются выше, чем до недавних потрясений. Во многих странах прокатилась волна бунтов и погромов, причем в разных частях света. Среди стран мира, сумевших взять ситуацию под контроль, выделяется Китай. В стране удалось не только не допустить паники, но и добиться подъема производства зерна. Опыт Китая в преодолении кризиса привлек внимание ФАО, которая провела изучение данного феномена, сообщает AgroNews.

Главный вывод: все это оказалось возможным благодаря активной политике государства. Правительство КНР основным приоритетом провозглашает принцип самообеспеченности страны продовольствием (это касается в первую очередь обеспечение населения рисом, пшеницей и кукурузой), поставки его в города по стабильным ценам и рост доходов крестьян.

Когда в середине 2007 года стали расти мировые цены на продовольствие и топливо, правительство решительно вмешалось в ситуацию на рынке и обеспечило рост производства и стабилизацию цен.

Как отмечает ФАО, рост производства зерна в Китае удалось обеспечить благодаря увеличению уровня минимальных закупочных цен. Кроме того, возросли различные субсидии производителям.

Минимальные закупочные цены ввели еще в 2004 году. Это 1400 юаней за тонну на ранний рис и 1500 юаней на рис «японика». Три года эти цены оставались неизменными. В 2008 году были введены надбавки в размере 100 – 160 юаней за тонну на различные зерновые – рис и пшеницу. В 2009 году расходы на эти цели увеличили еще на 15% и более.

Помимо увеличения закупочных цен государство выплачивает крестьянам прямые субсидии, субсидии на семена, на приобретение техники, субсидии на топливо и удобрения. Эти выплаты увеличивались постоянно и существенно. Согласно оценкам ФАО (они учитывают также данные самого Китая и Минсельхоза США), общие расходы на эти программы составили в 2008 году почти 103 млрд юаней, или $14,8 млрд, что в два раза выше, чем в предыдущем году и в три с половиной раза выше, чем в 2006. В пересчете на 1 га площадей это выглядит следующим образом: в 2006 году было выделено по $51, а в 2008 – $166. На тонну полученной продукции в 2006 году было выделено $10 субсидий, в 2008 – $33.

Огромное значение имело усиление контроля над экспортом зерна, а также удобрений. С этой целью были отменены скидки на НДС, которые стимулировали поставки за рубеж кукурузы, риса и сырья для получения биотоплива. Вместо этого были введены временные пошлины при осуществлении экспорта зерна и удобрений и лицензии на вывоз зерна.

Скидки на НДС на экспорт действовали с 80-х гг. В конце декабря 2007 года экспортные скидки в размере 13% были отменены при вывозе из страны пшеницы, риса, кукурузы, сои, производной продукции и тд.

Усилились государственные интервенции на зерновом рынке. С помощью временных закупок риса были увеличены государственные запасы. Для перевозки зерна из одних регионов в другие предоставлялись транспортные субсидии.

Все это привело к росту запасов зерна и стабилизации цен. Увеличение закупочных цен вызвало у крестьян понятное желание увеличить площади зерновых. Площади, выделенные под пшеницу, рис, кукурузу увеличились почти на 4% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом и в 2008 году достигли почти 82 млн га. Производство этих трех видов зерновых в 2008 году составило 406,7 млн тонн, что на 4,5% выше показателя 2007 года. Удалось обеспечить рост продукции пятый год подряд. Все это оказалось возможным, несмотря на сложные погодные условия и неблагоприятную ситуацию на мировых рынках.

В 2008 году было получено 132 млн тонн риса, 112,5 млн тонн пшеницы, 162 млн тонн кукурузы.

Удалось значительно увеличить запасы. Сочетание мер по ограничению экспорта и наращивания запасов позволило поставить внутренний рынок зерна под контроль.

Запасы зерна в Китае сейчас выше, чем в предыдущие годы. С 2004 по 2009 гг. соотношение конечных запасов к использованию зерна возросло с 45% до 54,5% для риса, и с 48% до 76% - для пшеницы. Как отмечает ФАО, это в три раза выше, чем в остальных странах мира и свидетельствует о внимании китайского руководства к проблеме обеспечения продовольственной безопасности.

Наконец, произошла стабилизация цен на зерновые. К примеру, если на мировых рынках цены на рис (категории Thai 100% B second grade, f.o.b. Bangkok) в середине 2008 года по сравнению с январем увеличилась примерно на 150%, то внутри Китая (в номинальном выражении) – только на 10% на сорт «японика» и на 14% - на сорт «индика».

Аналогичным образом удалось избежать и роста цен на пшеницу и кукурузу, подчеркивает ФАО. Известно, как резко выросли цены на мировых рынках, а вот в Китае ценовых скачков не отмечалось. За два года - с 2006 по 2008 - внутренние цены на пшеницу в Китае увеличились на 17%, и на 23% - на кукурузу. Для сравнения: в мире за этот же период пшеница подорожала на 73% (сорт US No.2, Hard Red Winter), а кукуруза – на 34%.