В Винницкой обл. производство спирта сократилось

В январе-октябре 2009 года спиртовые заводы Винницкой области выработали 3,42 млн. дал спирта, что на 3,4%, или на 0,12 млн. дал меньше, чем в январе-октябре 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что сокращение производства спирта за 10 месяцев произошло из-за сокращения его экспорта, а также нехватки оборотных средств у спиртзаводов для закупки сырья.

В октябре 2009 г. по сравнению с сентябрем 2009 г. производство спирта предприятиями Винницкой области увеличилось на 5%, или на 23,9 тыс. дал, – до 505,2 тыс. дал. По сравнению с октябрем прошлого года в октябре т.г. производство спирта увеличилось на 22%, или на 90,8 тыс. дал.

В частности, в январе-октябре Немировский спиртзавод сократил производство спирта на 1,46%, или на 22 тыс. дал, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 1,484 млн. дал.

Кроме того, в октябре 2009 года не работало 3 спиртзавода, а с начала года не производит спирт 1 спиртзавод.

Справка УНИАН. Государственное объединение "Подольеспирт" объединяет 14 государственных спиртовых заводов Винницкой области. "Подольеспирт" входит в состав государственного концерна спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт".