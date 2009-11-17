В Крыму арендаторы рассчитались за землю на 92,5%

В Крыму за 10 месяцев 2009 года расчет арендаторов с арендодателями за аренду земельных участков, долей (паев) произведен на 92,5%, что ниже уровня прошлого года на 0,9%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики Крыма.

Согласно сообщению, при сумме, подлежащей выплате за аренду земли в размере 153 млн. 117 тыс. грн., в счет расчета поступило 141 млн. 611 тыс. грн. Из этих средств 53,2% (75 млн. 343 тыс. грн.) поступили в денежной форме, что на 29,6 млн. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, за 9 месяцев 2009 г. в Крыму арендаторы рассчитались по договорам аренды земли на 86,8%.