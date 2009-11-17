«Люстдорф» выплатил 1,434 млн. грн. дохода

Компания «Люстдорф» выплатила 1,434 млн. грн. дохода за десятый купонный период по своим облигациям серии А.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в компании.

Сообщается, что проценты по облигациям выплачены через платежного агента выпуска – Первый украинский международный банк. Доход выплачен в полном объеме из расчета 57,34 грн. на одну облигацию или 23% годовых.

Как сообщал УНИАН, компания «Люстдорф» повысила доходность 9-12 купона облигаций серии А на 7% - до 23% годовых. Доходность на 1-8 квартальные периоды была установлена на уровне 16% годовых. Облигации серии А были выпущены в мае 2007 года на сумму 25 млн. грн.

Привлеченные от продажи облигаций средства направлены на финансирование реконструкции производственно-инженерного корпуса, строительство и оборудование вспомогательных цехов, складских помещений, а также частичное расширение производственного оборудования и установка нового технологического оборудования для производства новых видов продукции.

Справка УНИАН. ООО «Люстдорф» начало свою производственную деятельность в феврале 1997 года на базе Ильинецкого молочного завода (Иллинцы, Винницкой обл.). Мощности компании позволяют перерабатывать около 350 тонн молока в сутки. Компания изготавливает 42 наименования молочной продукции.

«Люстдорф» является владельцем четырех торговых марок – «На здоровье», «Селянське», «Бурёнка», «Тотоша».