В Херсонской обл. производство виноградного вина выросло

В Херсонской области за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года производство вина виноградного натурального увеличилось на 52,3%.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, всего за указанный период было произведено 414 тыс. декалитров вина.

При этом в октябре текущего года произведено 32,6 тыс. дал вина, что на 94% больше, чем в октябре 2008 года, но на 34% меньше, чем в сентябре текущего года.