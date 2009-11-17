В Херсонской обл. производство кетчупов, соусов, приправ и пряностей сократилось

В Херсонской области за 10 месяцев текущего года производство кетчупов, соусов, приправ и пряностей сократилось на 15,8%, по сравнению с данными за аналогичный период 2008 года.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, всего за указанный период было произведено 25,48 тыс. тонн указанной продукции.

В частности, производство кетчупов и томатных сосусов сократилось на 16,2% - до 15,6 тыс. т. При этом, в октябре текущего года выпуск данной продукции составил 1,55 тыс. т, что на 6,8% больше чем в октябре 2008 года, однако на 13,3% меньше, чем в сентябре т.г.

Производство других сосусов, приправ и пряностей сократилось на 15,3% - до 9,88 тыс. т. В октябре 2009 года указанной продукции было выпущено 1,17 тыс. т, что на 2,2% меньше, чем в октябре 2008 года и на 0,9% меньше, чем в сентябре т.г.