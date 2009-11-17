Парламент отменил закон о Государственном земельном кадастре

Верховная Рада отменила закон о Государственном земельном кадастре.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании парламента.

В частности, этот ранее принятый закон о Государственном земельном кадастре Президент ветировал и возвратил в парламент со своими предложениями.

Профильный комитет, рассмотрев соответствующий документ, предложил парламенту принять закон в новой редакции с предложениями Президента. В то же время такое предложение поддержали лишь 162 народных депутата из 439, зарегистрированных в сессионном зале. Таким образом закон считается отмененным.