В Черкасской обл. сельхозпроизводство выросло на 9%

За 10 месяцев т.г. сельскохозяйственное производство в Черкасской области против соответствующего периода 2008 года увеличилось на 9%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, сельскохозяйственные товаропроизводители Черкасской области всех категорий хозяйствования на начало ноября т.г. собрали почти 3 миллиона тонн зерна, что на 5% больше, чем на начало ноября 2008 года. На 26% возросло производство подсолнечника и составило 307 тыс. тонн. Кроме того, товаропроизводители всех категорий хозяйствования области на протяжении января-октября 2009 года занимали по производству мяса первое место среди регионов Украины. Они произвели 13% общегосударственного объема, т.е. 281 тыс. тонн. Производство молока составило 436 тыс. тонн, яиц - 573 млн. шт.