В Донецкой обл. приобретено сельхозтехники на 73,4 млн. грн.

В Донецкой области в январе-октябре 2009 года агроформирования области приобрели 271 единицу сельскохозяйственной техники на общую сумму 73,4 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

Согласно сообщению, из общего количества приобретенной техники 40 единиц были куплены по программам бюджетного финансирования на сумму 13,2 млн. грн., в том числе на условиях финансового лизинга 37 единиц на сумму 13 млн. грн., на условиях программы поддержки фермерских хозяйств 3 единицы на сумму 0,2 млн. грн.