Ющенко обещает миллиардные проекты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что результатом его визита в Объединенные Арабские Эмираты будут миллиардные совместные проекты двух стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, подытоживая свой двухдневный визит в эту страну.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что во время встреч с руководством страны он увидел большое желание развивать отношения с Украиной. По словам Президента, достигнуты договоренности относительно сотрудничества во многих секторах экономики. “Это уникально результативный визит, который будет оценен несколькими миллиардами долларов совместных проектов, инвестиций», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

«Я считаю, что мой визит чрезвычайно успешен. И хочу, чтобы достигнутые договоренности были успешно реализованы как на уровне правительства, так и на уровне областей», - сказал Президент.

Говоря о конкретных договоренностях, В.ЮЩЕНКО отметил, что Арабские Эмираты хотят работать с Украиной в сельскохозяйственном секторе. Так, уже достигнута договоренность, что на территории Украины ОАЭ будут осваивать 50-100 тыс. га. В.ЮЩЕНКО заметил, что представители Эмиратов заинтересованы не только в совместном выращивании агрокультуры, но и в совместных проектах в животноводстве. При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что для Украины очень важно находить новые рынки сбыта своей агропромышленной продукции.

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, есть интересные договоренности относительно сотрудничества в сфере военно-технического комплекса, в сфере строительства, связанного с железнодорожным транспортом, в космической сфере, авиационной и других.

«Я думаю, что за эти дни мы нашли надежного партнера», - сказал В.ЮЩЕНКО.