В Украине собрано 433 тыс. тонн винограда
16:47, 17 ноября 2009Агро
0 0
На начало ноября
В Украине, по данным на 2 ноября, собрано 4333,6 тыс. тонн винограда, что на 10,7% или на 42 тыс. тонн больше, чем на 2 ноября 2008 года.
Такие данные УНИАН предоставили в Государственном комитете статистики Украины.
Сообщается, что урожай винограда собран с площади 62,3 тыс. га.
Средняя урожайность составляет 69,7 ц/га, что на 7,3 ц/га выше аналогичного показателя 2008 г.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter