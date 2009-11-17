В Украине собрано 433 тыс. тонн винограда

В Украине, по данным на 2 ноября, собрано 4333,6 тыс. тонн винограда, что на 10,7% или на 42 тыс. тонн больше, чем на 2 ноября 2008 года.

Такие данные УНИАН предоставили в Государственном комитете статистики Украины.

Сообщается, что урожай винограда собран с площади 62,3 тыс. га.

Средняя урожайность составляет 69,7 ц/га, что на 7,3 ц/га выше аналогичного показателя 2008 г.