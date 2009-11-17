Херсонский облсовет согласовал разрешения на поиск воды

Херсонский областной совет согласовал ОАО «Херсонский комбинат хлебопродуктов» и ООО «Хорлы-2» разрешения на поиск и использование источников воды в области.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения депутаты облсовета утвердили сегодня на сессии.

В частности, согласовано ходатайство ОАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов" относительно предоставления разрешения на геологическое изучение с правом выполнения опытно-промышленной разработки подземных полезных ископаемых общегосударственного значения (Белозерское месторождение пресных подземных вод) в Белозерском районе.

Кроме того, согласовано ходатайство ООО "Хорлы-2" относительно предоставления разрешения на геологическое изучение с правом выполнения опытно-промышленной разработки подземных полезных ископаемых общегосударственного значения (Каланчакское месторождение пресных подземных вод) в Каланчакском районе.

Теперь обоим предприятиям необходимо получить соответствующую государственную лицензию на разработку и добычу полезных ископаемых согласно действующему законодательству.