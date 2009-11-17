В Украине собрано 1,5 млн. тонн плодов и ягод

В Украине, по данным на 2 ноября, собрано 1 млн. 465,6 тыс. тонн плодов и ягод, что на 5,6% или 77.1 тыс. тонн больше, чем на 2 ноября 2008 года. Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Отмечается, что плоды и ягоды собраны с площади 185,3 тыс. га. Средняя урожайность на 5,1 ц/га выше показателя прошлого года и составляет 79,1 ц/га.