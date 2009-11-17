В Украине собрано 7,8 млн. тонн овощей

В Украине по данным на 2 ноября 2009 года собрано 7 млн. 751,3 тыс. тонн овощей открытого грунта, что на 7%, или 506 тыс. тонн, больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, овощи собраны с площади 441,4 тыс. га, средняя урожайность составляет 176 ц/га, что на 11 ц/га больше показателя 2008 года.